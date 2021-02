Serie A, Verona-Juventus 1-1: Ronaldo non basta. Barak regala il pareggio a Juric

La Juventus di Pirlo non riesce ad andare oltre l'1-1 in casa del Verona di Juric. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 0-0, ma con i bianconeri visibilmente superiori in campo andare alla caccia del gol. Nella ripresa questo arriva dopo quattro minuti grazie al solito Cristiano Ronaldo, che con un destro vincente beffa Silvestri. La squadra gialloblù però non si arrende e al minuto 77 trova il pareggio grazie a un colpo di testa di Barak. La squadra di Juric a cinque minuti dal termine avrebbe anche l'occasione di portarsi in vantaggio, ma la traversa nega il gol a Lazovic. Con questo pareggio gli uomini di Pirlo salgono a quota 46 punti al terzo posto; la squadra di Juric invece sale a 35 punti al nono.