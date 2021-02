Serie A: l'Inter vince e allunga in vetta. 3 punti anche per Cagliari e Udinese

Triplice fischio sui match delle 15 in questa domenica valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A. L'Inter si impone sul Genoa per 3-0 e allunga momentaneamente - +7 - in testa alla classifica: è Romelu Lukaku ad aprire dopo soli 32 secondi. Raddoppia Matteo Darmian, che trasforma in rete un assist del centravanti belga nel secondo tempo. La chiude di testa Alexis Sanchez, al 77', da poco subentrato a Lautaro Martinez.

A Crotone la spunta il Cagliari, che dopo il cambio in panchina si impone per 0-2 sfruttando le reti di Pavoletti e, su rigore, Joao Pedro. Ininfluente sul risultato l'espulsione al minuto 75' di Lykogiannis.

Vince anche l'Udinese, che passa nei minuti finali del match con la Fiorentina grazie a un gol di Nestorovski.