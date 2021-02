Serie A: il Napoli torna alla vittoria, 2 a 0 al Benevento

Il Napoli di Gennaro Gattuso vince 2 a 0 nel posticipo delle 18 valido per la 24esima giornata di Serie A. Sblocca l'incontro al 34esimo minuto Dries Mertens, che dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, torna al gol. Nel secondo tempo Politano al 66esimo minuto sigla il 2 a 0 che chiude il match. Nel finale però il Napoli vede sventolare il cartellino rosso a Koulibaly che all' 81esimo minuto viene espulso per doppia ammonizione.

I partenopei agganciano in classifica la Lazio e accorciano le distanze per la zona Champions. Il Benevento di Pippo Inzaghi vede invece scendere a sole 8 lunghezze di distanza la zona salvezza, dopo la vittoria di oggi del Cagliari.