ROMA-MILAN: le probabili formazioni dei quotidiani. Fazio in difesa con Cristante e Mancini, in attacco tornano Pellegrini e Mkhitaryan

LAROMA24.IT - Scelte già definite o quasi. La Roma affronta stasera il Milan scontando ancora defezioni importanti soprattutto in difesa. Recuperato solo Kumbulla per la panchina, ancora out Smalling e Ibanez. Tra i titolari si rivedrà quindi Fazio, già tornato in campo dal 1' con il Benevento, assieme a Cristante e Mancini. In attacco con il forfait di Dzeko spazio a Borja Mayoral, assistito da Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

