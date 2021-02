ROMA-MILAN 1-2: Kessie e Rebic regalano la vittoria ai rossoneri. A nulla serve il gol di Veretout (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - La Roma di Fonseca deve arrendersi ancora una volta contro una delle big del campionato. I giallorossi escono sconfitti per 2-1 dalla gara casalinga contro il Milan di Pioli, nonostante una buona partita e una prestazione che avrebbe meritato il pareggio finale. I rossoneri chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco, con un rigore assegnato per fallo di Fazio e poi trasformato da Kessie. I giallorossi non si danno per vinti e nella ripresa trovano il gol di Veretout, che raggiunge così i dieci centri stagionali. Questo però non basta, visto che a distanza di nove minuti è Rebic a riportare davanti la squadra di Pioli, sfruttando una disattenzione difensiva. La Roma tenta il tutto per tutto negli ultimi minuti, vedendosi negare anche un probabile fallo da rigore su Mkhitaryan. Alla fine è il Milan a trionfare e conquistare i tre punti, che gli permettono di tornare al secondo posto. La Roma resta così al quinto, scavalcata da Juventus e Atalanta.

IL TABAELLINO

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio (Bruno Peres 62'); Karsdorp, Villar (El Shaarawy 70'), Veretout (Diawara 79'), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (Pedro 79').

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Pastore, Carles Perez.

All.: Fonseca.

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali (Meite 83'), Kessie; Saelemaekers (Castillejo 83'), Calhanoglu (Diaz 46'), Rebic (Krunic 66'); Ibrahimovic (Leao 56').

A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Hauge.

All.: Pioli.

Arbitro: Guida. Assistenti: Bindoni-Longo. IV uomo: Piccinini. VAR: Irrati. AVAR: Cecconi.

Marcatori: Kessie (M); Veretout (R); Rebic (M).

Ammoniti: Fazio (R); Saelemaekers (M); Mkhitaryan (R); Calabria (M); Castillejo (M).

Recupero: 2' pt; 4' st.

PREPARTITA

20.30 - Si conclude il warm-up.

20.15 - Le squadre entrano in campo per effettuare il consueto riscaldamento prepartita.

19.45 - Anche la Roma rende noto l'undici che scenderà in campo:

19.36 - Il Milan comunica la formazione ufficiale su Twitter:





19.30 - La Roma arriva all'Olimpico, come mostra con un video su Twitter il club giallorosso.

19.30 - Ufficiali le formazioni di Roma e Milan, come rende noto su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante: