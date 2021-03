Veretout al 10° gol in stagione: da Platini un centrocampista francese non andava in doppia cifra in Serie A

Jordan Veretout trova il suo decimo gol stagionale. Il francese arriva in doppia cifra nella gara di questa sera allo stadio Olimpico con la rete realizzata contro il Milan di Pioli. Veretout, secondo una statistica, è il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A dopo Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86).

