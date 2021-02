Novità importanti per la formazione del Milan chestasera sfiderà la Roma all’Olimpico. Mossa a sorpresa di Pioli, che potrebbe schierare dal 1' Fikayo Tomori in difesa assieme a Kjaer, con Romagnoli che appare destinato alla panchina. Sulle fasce Calabria e Theo Hernandez, in mediana Tonali e Kessié.

In attacco, con Calhanoglu e Saelemaekers certi di giocare alle spalle di Ibrahimovic, resta da assegnare una maglia. Rebic appare in vantaggio nel ballottaggio con Leao.

(Sky Sport)