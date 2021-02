FOTO - Roma-Milan 1-2

La Roma di Fonseca esce sconfitto dalla gara casalinga contro il Milan di Pioli. I giallorossi chiudono in svantaggio il primo tempo per 1-0 con un gol su calcio di rigore realizzato da Kessie. La Roma aveva dimostrato di saper stare in partita però, così nella ripresa trova il gol del meritato pareggio con Jordan Veretout. Il francese ha così raggiunto quota dieci centri stagionali, un risultato che un centrocampista francese non realizzava dai tempi di Platini. Nonostante il bel gioco però i giallorossi subiscono il gol del 2-1 realizzato da Rebic, che sfrutta una disattenzione della retroguardia e beffa Pau Lopez. Con questo risultato il Milan torna al secondo posto in classifica, mentre la Roma di Fonseca resta al quinto posto con 44 punti.