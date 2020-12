VIDEO - Fonseca sullo Scudetto: "Siamo a dicembre, è presto per parlarne"

A Bergamo per confermarsi tra le grandi. Così la Roma di Paulo Fonseca è attesa in casa dell'Atalanta per dare continuità ai risultati dell'ultimo periodo. Risultati che hanno spinto più di qualcuno a parlare di Scudetto, ma il tecnico portoghese in conferenza frena: "Siamo a dicembre. Tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare nelle prime quattro posizioni. Ho sempre detto che vogliamo fare meglio delle scorse stagioni, quindi finire tra le prime quattro della classifica. Non cambia niente. E' presto per parlare di altre ambizioni".