VIDEO - Fonseca su Smalling: "È normale che Chris non sia al meglio, è tornato adesso e ha giocato solo due partite"

La Roma si prepara per la gara di domani sera alle 20:45 contro il Cagliari nell'ultima gara del 2020. I giallorossi arrivano dalla sconfitta in casa dell'Atalanta per 4-1, seconda della stagione, in cui non ha brillato lil reparto difensivo e in particolare Chris Smalling. Alcuni hanno posto dei quesiti in merito alla condizione fisica del giocatore, ma Fonseca in conferenza specifica : "È normale che Chris non sia al meglio della condizione fisica, è tornato adesso e ha giocato solo due partite. Sta migliorando però. Questa questione della difesa a tre non è vero, possiamo ricordare molte partite fatte da Chris con la difesa a tre in cui ha fatto bene".