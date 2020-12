VIDEO - Fonseca: "Ho fiducia totale nei nostri portieri. Quando si sbaglia lo si fa tutti insieme"

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 contro il Cagliari nell'ultima gara dell'anno. I giallorossi arrivano da una pesante sconfitta in casa dell'Atalanta per 4-1, in cui non poche colpe sono state affidate a Mirante, parzialmente responsabile del secondo gol di Gosens. Il risultato ha spinto più di qualcuno a interrogarsi in merito agli estremi difensori giallorossi, ma il tecnico portoghese in conferenza frena: "Devo dire una cosa, qui quando sbagliamo lo facciamo tutti e principalmente quello che sbaglia sono io. Ho fiducia totale nei nostri portieri".