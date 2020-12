VIDEO - Fonseca: "Pellegrini? E' un giocatore intelligente, può giocare in diverse posizioni"

In conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Torino, Paulo Fonseca ha risposto alla domanda posta da IQONIQ circa la posizione in campo di Lorenzo Pellegrini. Di seguito il video e l'intervento dell'allenatore giallorosso:

Secondo lei Pellegrini com'è meglio valorizzato: in coppia con Veretout mediano oppure trequartista alle spalle di Dzeko?

"Secondo me in entrambe le posizioni. Pellegrini è un giocatore che può fare bene in diverse posizioni. Dipende dalla partita, dalle caratteristiche dell'avversario, se vogliamo pressare più alto o se vogliamo uscire velocemente per fare il contropiede, dipende se l'altra squadra pressa alta, il rendimento di Lorenzo dipende da molti fattori. Ma, come ho sempre detto, Lorenzo è un giocatore molto intelligente che può giocare in diverse posizioni e può farlo bene. Ha fatto bene come mediano, adesso ha giocato più avanti vicino a Dzeko ed ha giocato anche molto bene. Secondo me può giocare in diverse posizioni".