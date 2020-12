VIDEO - Fonseca: «I 3 migliori attaccanti al mondo? Dzeko, Mayoral e Mkhitaryan»

Edin Dzeko, Borja Mayoral ed Henrik Mhkitaryan: questo è il tridente più forte al mondo per Paulo Fonseca. Si mostra di parte il tecnico della Roma, in risposta ad una domanda della conferenza stampa odierna. L'argomento era la dichiarazione di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter che ha dichiarato nei giorni scorsi di sentirsi tra i primi 5 attaccanti al mondo. "Non sono d'accordo con lui - ribatte Fonseca - per me i due migliori sono Dzeko e Mayoral. E il terzo è Mkhitaryan"