VIDEO - Fonseca contro il calendario: «Solo noi giochiamo di giovedì, non capisco...»

Calendario che non da modo alla sua Roma di recuperare. Paulo Fonseca motiva così le scelte dei cambi di formazione stagionali. Alla vigilia della sfida con il Torino il club giallorosso si mostra incredulo per la scelta della Lega Serie A di far giocare di giovedì la sfida con i granata, a meno di 72 ore di distanza dal match con l'Atalanta. "Non voglio cambiare molto ma c'è la situazione di Karsdorp, di Cristante...Cambieremo 2 o 3 giocatori. Non possiamo dimenticare che abbiamo una partita dopo ma... scusate, io non capisco perché siamo gli unici a giocare giovedì, con meno di 72 ore per recuperare per la prossima partita, quando tutti invece giocano oggi", le sue parole.