FOTO e VIDEO - Bologna-Roma: Fonseca saluta e incita i giallorossi all'arrivo allo stadio

Dopo la sconfitta di Napoli e il pari, tra le polemiche, col Sassuolo, la Roma affronta il Bologna in trasferta nell'undicesima giornata di Serie A. E, come mostra il club giallorosso con un video su Twitter, al momento dell'arrivo della squadra allo stadio Dall'Ara, teatro della sfida, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che oggi non sarà in panchina perché espulso contro il Sassuolo, ha salutato e incitato ogni giocatore prima dell'ingresso nell'impianto. L'obiettivo della Roma è ritrovare la vittoria e non perdere terreno nella corsa Champions.





??? The boss greets the lads on the way in...

#ASRoma #BolognaRoma pic.twitter.com/vp7ZppSfJt — AS Roma English (@ASRomaEN) December 13, 2020