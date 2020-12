Veretout top scorer: in Europa è il terzo centrocampista più prolifico

La sua conclusione 'schiacciata' a superare Cragno ha sbloccato il match con il Cagliari e conferma la stagione più che positiva dal punto di vista prolifico per Jordan Veretout. Quello di stasera è il settimo gol stagionale del centrocampista francese. Già superato il traguardo dei 6 gol siglati l'anno scorso, manca solo un gol ad eguagliare quella che finora in carriera è stata la stagione più prolifica, quella del primo anno alla Fiorentina (2017/18) quando andò a segno 8 volte. In Europa pochi come lui: nei primi 5 campionati, come riferisce Opta Sport, tra i centrocampisti solo Bruno Fernandes (Manchester United) e Lars Stindl (Borussia Moenchengladbach) hanno segnato di più.

