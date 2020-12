Torino, Vagnati: "La squadra deve cambiare atteggiamento"

Giovedì la Roma ospiterà il Torino, reduce da una prima parte di campionato ben al di sotto delle attese, con la classifica che la vede in zona retrocessione. Queste le parole di Vagnati, responsabile dell'area tecnica, che parte parlando di Sirigu, tra i più criticati in questo difficile avvio di stagione granata: "Purtroppo quando ci si sofferma su alcune immagini che in realtà non rappresentano lo stato d’animo di una persona e in questo caso di un nostro giocatore, non mi sento di fare nessuna critica. Quando si estrapola o si circoscrive un particolare, è un attimo poi commettere un errore se si dà un giudizio generale. Salvatore è uno che ci tiene e io non voglio aggiungere altro anche perché so perfettamente qual è il vero stato d’animo del nostro portiere".

Sul prosieguo del campionato aggiunge: "Credere in se stessi. Giocare non solo la partita, ma ogni singolo pallone in maniera diversa da come è accaduto nell’ultima sfida persa in casa contro l’Udinese. L’atteggiamento va al di là dei risultati. Adesso il Toro chiede alla squadra e ai giocatori di cominciare a cambiare proprio l’atteggiamento, l’approccio. Facendo così, poi arriveranno di conseguenza anche risultati differenti".

(Tuttosport)