Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia in vista del match di giovedì in trasferta contro la Roma. Il tecnico Marco Giampaolo, dopo una fase iniziale di riscaldamento, ha diretto un allenamento tecnico-tattico. Lavoro a parte per Ansaldi, Baselli, Murru e Verdi. Al termine dell'allenamento, il gruppo squadra è ritornato in ritiro. Domani in calendario un'altra sessione al Filadelfia.

