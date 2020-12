In vista di Roma-Torino, in programma domani sera all'Olimpico, i granata si sono allenati agli ordini di Giampaolo: dopo l'analisi tattica, il tecnico ha diretto esercitazioni a tema e una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi e Zaza. Domani mattina, dopo la sessione di rifinitura, l'annuncio dei calciatori convocati.

(torinofc.it)

