«Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l'immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni», è quanto si legge in una nota diramata dal club granata. La squadra di Giampaolo, sconfitta dalla Roma giovedì sera nella 12a giornata di campionato, chiude col Crotone a 6 punti la classifica di Serie A.

(torinofc.it)

