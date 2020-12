Torino, Giampaolo: “Futuro? Penso all’allenamento di domani. Se siamo penultimi ho delle responsabilità”

SKY SPORT - Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare al termine della partita persa dalla propria squadra questo pomeriggio contro l'Udinese. La squadra granata sarà la prossima avversaria della Roma e tra le cose discusse dal tecnico, si è parlato anche di un possibile esonero vista la situazione di classifica. Queste le sue parole.

Delusione?

Ribadisco, abbiamo fatto alcune buonissime gare, oggi non mi sono piaciuti, sto lavorando dalla mattina alla sera per dare alla squadra certe sicurezze e permettergli di giocare al calcio. Poi quando è tutto perso butti il cuore oltre l’ostacolo, recuperi il match ma prendi il terzo buttando via tutto perché la reazione è stata piratesca.

Come giudica il suo operato e com’è il dialogo con la società?

Se la squadra è lì ho le mie responsabilità, per quanto riguarda il rapporto con la società è chiaro, io continuo e lavoro con serietà e professionalità. Penso all’allenamento di domani, il resto mi interessa meno.