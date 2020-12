Torino, Cairo: “Giampaolo non è a rischio. Da domani saremo in ritiro”

SKY SPORT - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara persa dalla propria squadra contro l'Udinese. Il presidente granata ha negato ogni possibilità di esonerare Giampaolo, annunciando però che il gruppo entrerà in ritiro in vista della gara contro la Roma. Queste le sue parole: "Giampaolo non è a rischio, purtroppo la partita è stata quella che è stata. La mia pazienza? Io ho fiducia in lui e ho visto delle cose buone. Oggi no però. Mentre si è visto un buon progresso contro il Sassuolo o contro l’Inter, anche contro la Lazio non era andata male. Però mancavano gli ultimi 20 minuti. Il gioco va bene, ma contano i risultati. Sei punti in undici partite sono molto poche. Se le responsabilità sono dei giocatori o di Giampaolo? Io direi che è molta responsabilità dei giocatori, infatti da domani saremo in ritiro. Intanto facciamo queste tre partite e poi per gennaio vediamo".