Serie A, Verona-Inter 1-2: decisivo Skriniar

Al "Bentegodi", nella 14a giornata di campionato che chiude il 2020, l'Inter si impone 2-1 sul Verona: dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa, al 51', Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri. Risponde Ilic al 63', prima della rete decisiva di Skriniar al 69' per il 2-1 dell'Inter. Con questo successo la formazione di Conte si porta a 33 punti al primo posto in classifica in attesa del Milan, impegnato questa sera con la Lazio. Gli uomini di Juric restano a quota 20.