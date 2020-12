Serie A: ufficiale il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Napoli

La Lega Serie A, "preso atto della decisione del Collegio di garanzia dello Sport emessa in data 22 dicembre 2020" in cui accoglie il ricorso del Napoli contro la sconfitta per 3-0 a tavolino (e il punto di penalizzazione) relativa alla partita con la Juventus non disputata domenica 4 ottobre 2020, "comunica che la gara di Serie A Juventus-Napoli valevole per la terza giornata di andata e' e' stata rinviata a data da destinarsi".