Serie A, Udinese-Crotone 0-0: finisce a reti inviolate l'anticipo della Dacia Arena

Zero gol nel primo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A valevole per la 12a giornata: Udinese-Crotone, infatti, termine 0-0. Ai bianconeri non basta l'assedio del secondo tempo. La squadra di Gotti sale quindi al decimo posto a quota 14 punti. Rimane ultimo a 6 il Crotone.