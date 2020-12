Serie A, Sassuolo-Benevento 1-0: decide Berardi su rigore

Il Sassuolo di De Zerbi torna alla vittoria dopo un match combattuto fino all'ultimo minuto. I neroverdi si sono imposti per 1-0 sul Benevento grazie a un rigore trasformato da Berardi assegnato per per fallo di mano di Tuia su cross di Maxime Lopez. I campani vanno vicini al pareggio all'85' con Iago Falque che dal limite dell'area colpisce la traversa.