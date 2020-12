Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1: Ranieri conquista i tre punti e sale al decimo posto

La Sampdoria di Claudio Ranieri si impone per 3-1 ai danni del Crotone e conquista i tre punti che lanciano la squadra al decimo posto in classifica. Nel primo tempo i blucerchiati mettono subito la partita in discesa andando in gol prima al 26' con Damsgaard e poi al 36' con Jankto. A un minuto dal termine il Crotone accorcia le distanze con Simy, ma nella ripresa sono sempre gli uomini di Ranieri a fare la partita trovando anche il terzo gol al 65' con Quagliarella. Con questa vittoria la Sampdoria in classifica sale a quota 17 punti occupando così la decima posizione; il Crotone invece rimane ultimo con 6 punti.