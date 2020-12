Serie A, rivoluzione in arrivo: confronto arbitri-giornalisti alla fine di ogni turno

E' in arrivo una rivoluzione: un confronto tra i vertici arbitrali e la comunicazione per chiarire decisioni ed errori della classe arbitrale nel corso di ogni turno del campionato di Serie A. Secondo quanto riferisce il portale specializzato, la novità servirebbe a chiarire dubbi di ogni genere ai tifosi di ogni squadra. Cosa manca? Una sala Var comune, un luogo in cui saranno concentrati tutti gli arbitri che esamineranno le partite in tv. L'ostacolo è rappresentato dai costi, considerati già in partenza molto elevati.

(calciomercato.com)

