Serie A, Parma-Juventus 0-4: i bianconeri calano il poker e staccano la Roma in classifica

La Juventus dilaga per 4-0 nei confronti del Parma e conquista i tre punti nel posticipo del sabato sera della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri chiudono la pratica nel primo tempo chiudendo in vantaggio di due reti grazie a Kulusevski e a Cristiano Ronaldo. Nella ripresa va in gol ancora l'asso portoghese e a cinque minuti dal termine Morata chiude definitivamente la partita. Con questa vittoria gli uomini di Pirlo staccano la Roma in classifica e agganciano l'Inter al secondo posto a quota 27 punti; il Parma invece rimane in quindicesima posizione con 12 punti.