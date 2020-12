Serie A, l'Inter vince in rimonta: 3-1 al Cagliari in trasferta

La domenica di campionato si apre con la vittoria dell'Inter in rimonta sul campo del Cagliari: alla Sardegna Arena finisce 3-1 per i nerazzurri di Conte. Sul finale del primo tempo sblocca il risultato Sottil per i padroni di casa, poi nella ripresa firma il pari l'ex di giornata, Barella, prima del vantaggio siglato da D'Ambrosio e allo scadere del tris di Lukaku.