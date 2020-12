Serie A, Lazio-Hellas Verona 1-2: Juric conquista i tre punti e sale al sesto posto in classifica

L'Hellas Verona si impone per 2-1 in trasferta sul campo della Lazio, nel posticipo del sabato sera dell'undicesime giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Juric chiude il primo tempo in vantaggio, dopo che a un minuto dalla fine un tiro in porta di Di Marco viene deviato da Lazzari che spizza Reina che non può arrivare sul pallone. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi trovano il pari con Caicedo, che al minuto 56 batte Silvestri con il suo mancino. Bastano però undici minuti al Verona per tornare in vantaggio con la rete di Tamaze, che approfitta di un errore difensivo di Radu e batte Reina. I gialloblù salgono così al sesto posto in classifica a quota 19 punti, mentre la Lazio rimane all'ottavo posto con 17 punti.