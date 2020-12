Serie A, la Fiorentina agguanta il pari al fotofinish: 1-1 con il Genoa

La Fiorentina si salva ed evita solo all'ottavo minuto di recupero il terzo ko della gestione Prandelli. Nel posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A i viola pareggiano 1-1 in casa con il Genoa.

Al 70' il gol del vantaggio dei viola che viene però annullato dopo l'intervento del Var: la firma era stata di Bonaventura, che però in precedenza aveva commesso un fallo a centrocampo sulla stessa azione che ha portato alla sua rete. Nel finale Pjaca (89') porta in vantaggio i rossoblu, solo a ridosso del fischio finale arriva il gol decisivo di Milenkovic (98'). Non cambia nulla in classifica: la Fiorentina sale a 9 punti e resta quartultima, il Genoa a quota 6 aggancia il Torino con cui condivide la penultima piazza.