Serie A, Juventus-Torino 2-1: Bonucci regala la vittoria nel derby a Pirlo

La Juventus si impone per 2-1 sul Torino nel derby della Mole. Nel primo tempo era stata la squadra di Giampaolo a siglare la prima rete della gara con Nkoulou al nono minuto di gioco. Nel secondo tempo però i granata non riescono a contenere una Juventus in crescita che prima si vede annullare un gol al minuto 57 con Cuadrado. Il pareggio arriva venti minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la rete di McKennie. Poi all'89' è Bonucci a regalare la vittoria ai bianconeri. Con questa vittoria gli uomini di Pirlo si portano al secondo posto in classifica a quota 20 punti, mentre il Torino rimane fermo al terzultimo posto con solo 6 punti.