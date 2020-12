Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde e Chiesa. Cr7 sbaglia un rigore

Finisce 1-1 la gara delle 18.30 tra Juventus e Atalanta, valevole per la 12esima giornata di campionato. Sono i bianconeri a passare in vantaggio nel primo tempo grazie a Chiesa, ma nella ripresa Freuler pareggia i conti per i bergamaschi. Al 61’ è Cristiano Ronaldo a sprecare l’occasione di riportare i bianconeri avanti sbagliando un calcio di rigore, impedendo alla Juve di scavalcare l’Inter al secondo posto