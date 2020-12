Serie A: il Napoli vince in rimonta, 3-0 tra Atalanta e Fiorentina

Triplice fischio anche per gli altri match di Serie A fissati per le 15 di oggi. Vittoria netta dell'Atalanta che ne fa 3 alla Fiorentina. A firmare il 3-0 finale sono Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi e Rafael Toloi. Vince anche il Napoli di Gattuso, che con i gol di Hirving Lozano e Andra Petagna ribalta la rete al 20' di Jakub Jankto.

I partenopei mantengono dunque il +2 sulla Roma portandosi a 3 punti dal Milan capolista, impegnato stasera contro il Parma. 17 invece i punti in classifica per l'Atalanta: ottavo posto in graduatoria per gli uomini di Gasperini.