Serie A, il Milan si salva al 91': 2-2 con il Parma

L'imbattibilità in campionato del Milan resiste. L'undicesimo turno di Serie A si chiude con i rossoneri che pareggiano 2-2 con il Parma ed evitano solo nel finale il primo ko stagionale in campionato. Sbloccano la gara gli ospiti con Hernani (13'), la reazione dei rossoneri tra primo e secondo tempo è notevole ma non produttiva. Prima una rete annullata a Castillejo per fuorigioco, poi ben 4 legni colpiti: un palo di Brahim Diaz, altro palo e due traverse di Calhanoglu prima del raddoppio gialloblu firmato Kurtic (56'). Accorcia le distanze Theo Hernandez (58'), l'assalto finale si concretizza solo al primo minuto di recupero, ancora con Hernandez (91'). Il Milan sale così a 27 punti, a +3 sull'Inter e +4 su Napoli e Juve. 11 i punti del Parma, che aggancia la Samp al 13esimo posto