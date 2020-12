Serie A: il Milan passa 2-1 in casa del Sassuolo, vince anche l'Inter. 1-1 tra Cagliari e Udinese

Sono terminate le partite delle 15.00 valide per la 13a giornata di campionato: il Milan passa in casa del Sassuolo e resta in vetta alla classifica con 31 punti, l'Inter supera 2-1 lo Spezia e si porta ad un punto dai rossoneri. Vince anche il Benevento sul Genoa, mentre finisce in parità alla Sardegna Arena tra Cagliari e Udinese, rispettivamente a quota 14 e 15.

I risultati finali:

Sassuolo-Milan 1-2 (1' Leao, 26' Saelemaekers, 89' Berardi)

Inter-Spezia 2-1 (51' Hakimi, 71' rig. Lukaku, 94' Piccoli)

Cagliari-Udinese 1-1 (27' Lykogiannis, 57' Lasagna)

Benevento-Genoa 2-0 (57' Insigne, 89' rig. Sau)