Serie A, Hellas Verona-Cagliari 1-1: Marin risponde a Zaccagni

La domenica di Serie A si apre al "Bentegodi" con il pareggio tra l'Hellas Verona e il Cagliari, gara valida per la decima giornata di campionato. Termina 1-1 tra la formazione di Juric e quella di Di Francesco: apre il match la rete di Zaccagni al 21', nella ripresa risponde Marin al 48' per il pari finale. Il Verona raggiunge quota 16 punti in classifica, il Cagliari 12.