Serie A: frenata Napoli, la Lazio passa 2-0

Vittoria che fa risalire la Lazio e tiene in stallo il Napoli. Il posticipo delle 20.45 che chiude la tredicesima giornata di Serie A termina con un netto successo dei biancocelesti, che battono gli azzurri per 2-0. Una rete per tempo, apre Immobile (9') e nella ripresa chiude i giochi Luis Alberto (56'). Con il ko odierno il Napoli resta sesto al quinto posto con 23 punti, a -1 dalla Roma, la Lazio sale a quota 21 e aggancia l'Atalanta.