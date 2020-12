Serie A: è 1-1 tra Fiorentina e Verona. Decidono dal dischetto Veloso e Vlahovic

Si chiude con un pareggio per 1-1 il primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A, tra Fiorentina e Verona. Al 'Franchi' apre la squadra ospite, che passa in vantaggio all'8' di gioco con un calcio di rigore trasformato da Miguel Veloso. La risposta degli uomini di Prandelli arriva 11 minuti più tardi: è Dusan Vlahovic a riportare il match in equilibrio, ancora dal dischetto.

I viola si portano dunque a quota 11, momentaneamente a +4 sulla terzultima posizione occupata dal Genoa. 20 invece i punti dell'Hellas Verona, momentaneamente al settimo posto.