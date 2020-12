Serie A, Crotone-Napoli 0-4: la squadra di Gattuso dilaga contro gli uomini di Stroppa

Il Napoli di Gattuso si impone nettamente nei confronti del Crotone di Stroppa con un netto 4 a 0. Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-0 per gli azzurri grazie a una rete di Insigne. Nel secondo tempo il Napoli dilaga dopo che al minuto 50 il Crotone rimane in dieci per l'espulsione di Petriccione. Gli uomini di Gattuso vanno così in gol altre tre volte con Lozano al 58', Demme al 76' e Petagna al 91'. Il Napoli con questa vittoria sale al terzo posto in classifica a quota 20 punti, mentre il Crotone rimane fermo all'ultima posizione con solo 2 punti.