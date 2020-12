Serie A: convocata d'urgenza l'assemblea di Lega per venerdì 11

Nuova assemblea di Lega convocata d'urgenza alle ore 15 - prima convocazione - di venerdì 11 dicembre. I club di A si riuniranno in videoconferenza per discutere e decidere in merito a diverse questioni, annunciate da una nota ufficiale della Lega Serie A in un comunicato. Questi i temi stabiliti all'ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Approvazione verbale del 19 novembre 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD.

5. Aggiornamento operazione private equity.

6. Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2020-2021.

7. FMSI "Raccomandazioni Medico-Sanitarie per la Lega Serie A".

8. Virtualizzazione spalti e cerchio di centrocampo degli Stati per la stagione sportiva 2020/2021.

9. Varie ed eventuali.

