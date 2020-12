Serie A: 0-0 tra Parma e Benevento

Finisce in pareggio, oltre alla gara tra Roma e Sassuolo, anche un altro dei match fissati per le 15 di oggi. Pareggio a reti inviolate tra Parma e Benevento, che si dividono la posta in palio portandosi rispettivamente a 10 ed 11 punti in classifica - sedicesima e tredicesima posizione -. Rinviata per maltempo, invece, Udinese-Atalanta: il match tra la squadra di Luca Gotti e quella di Giampiero Gasperini si giocherà nel 2021.