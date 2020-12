Sassuolo, virus per Consigli: out per la Roma come Defrel e Caputo

Il Sassuolo arriva alla sfida con la Roma non nelle migliori condizioni: non saranno solo Francesco Caputo e Greogoire Defrel gli assenti per Roberto De Zerbi - forfait annunciato dati anche gli aggiornamenti in settimana sulle condizioni dei due -, che dovrà fare a meno anche del portiere titolare. Andrea Consigli, come spiegato proprio dal tecnico dei neroverdi in conferenza stampa, è stato colpito da un virus intestinale e non sarà dunque della partita.