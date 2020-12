Dopo l'impegno di questa sera in Europa League, la Roma affronterà il Sassuolo in campionato domenica all'Olimpico. La squadra di De Zerbi si è allenata nel pomeriggio al Mapei Football Center e, come riporta il sito ufficiale, ha svolto riscaldamento, partitella a tutto campo e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Francesco Caputo, Vlad Chiriches e Gregoire Defrel.

Anche domani è prevista una seduta pomeridiana a porte chiuse.

(sassuolocalcio.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE