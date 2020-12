Sampdoria: squadra in campo in vista della gara contro la Roma. Riattivazione ed esercitazione tecnico-atletica, individuale per Bereszynski

La Sampdoria del tecnico Claudio Ranieri è tornata in campo a Bogliasco mettendosi alle spalle la pausa natalizia. Il club blucerchiato giocherà la prima gara del 2021 contro la Roma il 3 gennaio allo stadio Olimpico. L'allenamento è stato diviso in una prima parte di riattivazione seguita da un'esercitazione tecnico-atletica. Assenti ancora Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida, che torneranno in gruppo da domani. Lavoro individuale per Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal e Nik Prelec hanno svolto seduta specifica, mentre solo terapie per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini.

(sampdoria.it)

