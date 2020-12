Sampdoria: Ranieri mette fuori rosa Candreva

La notizia è arrivata ieri sera con l'annuncio dei convocati tra i quali non si rintracciava il nome di Antonio Candreva. Via via sono arrivate le indiscrezioni che riportano della scelta di Claudio Ranieri non solo di escluderlo dalla gara di stasera col Verona ma addirittura di metterlo fuori rosa. Motivo? Un confronto tra lunedì e martedì al quale l'esterno ex Inter e Lazio si è sottratto, scatenando la furia del tecnico romano.

La Sampdoria sarà il primo avversario della Roma nel 2021, con la gara prevista per il 3 gennaio allo stadio Olimpico.