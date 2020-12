La Sampdoria, sconfitta ieri dal Sassuolo, riposerà in questi giorni di festività prima di riprendere i lavori al "Mugnaini" di Bogliasco in vista della trasferta contro la Roma in programma domenica 3 gennaio alle 15.00. Ranieri, ex di turno, ritroverà i blucerchiati lunedì 28, nel pomeriggio, per la ripresa degli allenamenti.

Contro i giallorossi non ci sarà l'ex Lazio Keita, squalificato per una giornata.

(sampdoria.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE - OUT KEITA