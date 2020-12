Roma-Torino, in programma questa sera all'Olimpico, chiuderà la 12a giornata di campionato. Stando alle ultime indiscrezioni riferite dall'emittente televisiva a poche ore dal fischio d'inizio, Fonseca concederà un turno di riposo a Mkhitaryan in vista del match di domenica con l'Atalanta. Alle spalle di Dzeko agirà Pellegrini al fianco di Pedro, mentre in mediana è confermato Villar accanto a Veretout.

(Sky Sport)