ROMA-TORINO: le probabili formazioni. Torna Mancini, Smalling dal 1'. Mkhitaryan riposa, Pellegrini sulla trequarti con Pedro

LAROMA24.IT - Torino, Atalanta e Cagliari è quanto recita il calendario della Roma fino alla sosta natalizia. Dopo la brillante vittoria sul Bologna, i giallorossi ricevono all'Olimpico un Torino in crisi. Fonseca ritrova in difesa Mancini con Smalling, al ritorno dal 1', e Ibanez a protezione di Pau Lopez tra i pali. Il portoghese conferma Villar in mediana al fianco di Veretout e Pellegrini sulla trequarti, fasce affidate a Bruno Peres e Spinazzola. Torna, dopo il turno di squalifica, Pedro col 7 giallorosso a supporto di Dzeko, mentre riposa Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Mkhitaryan Carles Perez, Mayoral.

All.: P. Fonseca.

TORINO: Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Lukic; Belotti.

A disp.: Sirigu, Rosati, Ansaldi, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda, Meite, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni.

All.: M. Giampaolo.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Bresmes - De Meo. IV uomo: Sacchi. VAR: Di Bello. AVAR: Passeri.